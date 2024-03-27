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27 марта, 22:17

Источник: Начо и Васкес продлят контракты с «Реалом» до 2025 года

Руслан Минаев
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«Реал» договорился о продлении контракта с защитниками Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом, сообщает As.

Игроки подпишут новые соглашения сроком до 2025 года. Предыдущие контракты испанцев истекали летом 2024-го. Ранее стало известно, что однолетний контракт подпишет и хавбек Тони Кроос. Официально о трех новых соглашениях «Реал» объявит на следующей неделе.

32-летний Васкес в этом сезоне забил 1 гол и сделал 4 результативных паса в 28 играх. 34-летний Начо провел за «Реал» 33 матча.

Лукас Васкес
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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