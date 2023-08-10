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Сегодня, 16:16

«Реал» рассматривает кандидатуры Де Хеа, Наваса и Кепы на замену Куртуа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» находится в поисках голкипера в связи с травмой Тибо Куртуа.

10 августа стало известно, что 31-летний бельгиец получил повреждение на тренировке. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена

По информации COPE, в качестве замены для Куртуа мадридцы рассматривают кандидатуры Давида де Хеа (экс-«Манчестер Юнайтед»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Кепы Аррисабалаги («Челси»).

El Chiringuito сообщает, что еще одним кандидатом «сливочных» является голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Журналист Карлос Родригес заявил, что клуб может обратиться к вратарю «Севильи» Яссину Буну.

«Реал» 12 августа в гостях встретится с «Атлетиком» в матче первого тура испанской ла лиги.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Давид де Хеа
Кейлор Навас
Кепа Аррисабалага
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
Яссин Буну
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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