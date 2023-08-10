«Реал» рассматривает кандидатуры Де Хеа, Наваса и Кепы на замену Куртуа

«Реал» находится в поисках голкипера в связи с травмой Тибо Куртуа.

10 августа стало известно, что 31-летний бельгиец получил повреждение на тренировке. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена

По информации COPE, в качестве замены для Куртуа мадридцы рассматривают кандидатуры Давида де Хеа (экс-«Манчестер Юнайтед»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Кепы Аррисабалаги («Челси»).

El Chiringuito сообщает, что еще одним кандидатом «сливочных» является голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Журналист Карлос Родригес заявил, что клуб может обратиться к вратарю «Севильи» Яссину Буну.

«Реал» 12 августа в гостях встретится с «Атлетиком» в матче первого тура испанской ла лиги.

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