«Реал Сосьедад» хочет подписать Андре Силву

«Реал Сосьедад» надеется в ближайшее время завершить переход нападающего «Лейпцига» Андре Силвы.

Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, переговоры находятся в продвинутой стадии, и игрок заинтересован в этом переходе. Сделка зависит от двух клубов и ключевых деталей, но она находится в стадии реализации.

Действующий контракт 27-летнего португальца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Силва сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 9 голевых передач.