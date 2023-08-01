«Бока Хуниорс» провел презентацию Кавани. На стадион пришли десятки тысяч болельщиков

Сегодня, 05:44
«Бока Хуниорс» провел презентацию нового нападающего Эдинсона Кавани. Как сообщает AP, на мероприятие, прошедшее на стадионе «Бомбонера», пришли десятки тысяч человек.
«Это отличные эмоции. Когда мне было 12 лет, я был на трибунах, где вы сейчас, и я почувствовал желание быть здесь, на поле. После стольких лет, в течение которых футбол дал мне всего понемногу, я здесь и наслаждаюсь жизнью со своей семьей», — отметил новичок.
36-летний уругваец подписал контракт до 2024 года и будет играть за команду под номером 10, под которым за «Боку» выступал Диего Марадона. Он присоединился к аргентинскому клубу на правах свободного агента, так как 29 июля расторг контракт с «Валенсией».
В прошлом сезоне Кавани провел сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.