«Сампдория» может арендовать Гюнтера из «Вероны». Игроком интересовались «Спартак» и «Локомотив»

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Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 28-летнего немца претендует «Сампдория». Клуб хочет арендовать игрока до конца сезона.
Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».
В текущем сезоне Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.