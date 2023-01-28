Полузащитник сборной Франции Шнейдерлен продолжит карьеру в Австралии

Сегодня, 04:37
Полузащитник «Ниццы» Морган Шнейдерлен до конца сезона будет играть в Австралии. «Вестерн Сидней Уондерерс» арендовал 33-летнего француза.
«Я очень рад быть здесь в «Уондерерс», и я с нетерпением жду начала своего пути в клубе. Я слышал много хорошего об этом клубе, и я готов к новому вызову», — отметил новичок.
Летом игрок может стать свободным агентом, так как его действующий контракт с «Ниццей» рассчитан до 1 июля 2023 года.
Ранее Шнейдерлен выступал за такие клубы, как «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Страсбур». На его счету 14 матчей за сборную Франции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования