Такефуса Кубо может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

«Аль-Наср» заинтересован в подписании полузащитника «Реал Сосьедад» Такефусы Кубо. Как сообщает Relevo, клуб из Саудовской Аравии рассматривает 22-летнего японца в качестве усиления линии игроков, которые будут создавать моменты для Криштиану Роналду.

Сейчас игрок находится в расположении сборной Японии на Кубке Азии. Его действующий контракт с испанским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Кубок сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.