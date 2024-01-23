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Сегодня, 20:36

В Нидерландах назвали сумму, которую «Спартак» может заплатить за Угальде

Микеле Антонов
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Global Look Press
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

«Так полагаю, «Спартак» хочет заплатить за Угальде чуть больше 10 миллионов евро, с бонусами эта сумма может достигнуть около 14 миллионов», — сказал Каптейнс «СЭ».

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

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