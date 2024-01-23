Геркус считает, что Тикнизян сможет заменить Кругового в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Почему не поверить? Все бывает. Если игроку интересно, то переход возможен. Тикнизяна же берут на замену Круговому, правильно? Круговой играл достаточно регулярно. Нельзя сказать, что он выходил на поле постоянно в стартовом составе. Но он являлся стабильным игроком ротации. У Тикнизяна, мне кажется, будет не меньше игрового времени, чем у Кругового, а в перспективе может быть и больше. Например, как Караваев», — сказал Геркус «СЭ».

По информации «СЭ», в ближайшее время Тикнизян подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет.

В текущем сезоне 24-летний армянин провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.