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Сегодня, 21:32

В «Твенте» подтвердили, что «Спартак» сделал предложение по нападающему Угальде

Микеле Антонов
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Твенте» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего команды Манфреда Угальде в «Спартак».

«Спартак» сделал официальное предложение «Твенте» по Угальде. Насколько вероятен трансфер? Пока неизвестно», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к подписанию 21-летнего костариканца. Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что сумма трансфера может составить около 14 миллионов евро.

Угальде выступает за «Твенте» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Угальде с «Твенте» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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