Воспитанник «Зенита» Шейдаев перешел в турецкий «Коджаэлиспор»

Сегодня, 18:10
Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев стал игроком «Коджаэлиспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Контракт с 27-летним игроком сборной Азербайджана подписан на полтора года.
С лета прошлого года Шейдаев выступал за «Бурирам Юнайтед» из Таиланда. Он провел за тайский клуб 15 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Форвард является воспитанником «Зенита». Также он выступал за «Сабах», «Динамо», «Крылья Советов», «Трабзонспор», «Жилину», «Рубин» и «Карабах».