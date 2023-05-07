«Ювентус» хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может перейти в «Ювентус», сообщает The Sun.

По данным источника, в туринском клубе хотят воспользоваться неопределенностью будущего 21-летнего англичанина в «МЮ» и попытаться арендовать его летом. Руководство «Ювентуса» считает, что бывший полузащитник манкунианцев Поль Погба может повлиять на Гринвуда.

Гринвуд не выходит на поле с января 2022 года, после того, как его девушка обвинила футболиста в изнасиловании. В феврале этого года с форварда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» не вернул его в состав, поскольку проводит внутреннее расследование ситуации.

Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.