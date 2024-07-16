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Как стало известно «СЭ», «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу.
Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может перейти в «Галатасарай», но питерцев не устраивает предложение турецкого клуба.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил четыре гола и сделал 10 результативных передач.
ESPN сообщает: «Сан-Паулу» принял предложение «Краснодара» в размере 7,5 миллиона евро. В ближайшее время защитник пройдет медосмотр.
Диего Коста всю карьеру выступает за «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне он провел 30 матчей и забил один гол.
«Крылья Советов» могут приобрести Винисиуса Мелло за 1,5 миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, самарский клуб сделал официальное предложение «Чукаричкам» по трансферу 21-летнего игрока. Также на бразильского форварда претендуют «Локомотив» и «Пари НН».
Во второй части прошедшего сезона сербской суперлиги игрок забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу в 13 матчах.
Клубы из России, Турции и Катара заинтересованы в нападающем сборной Камеруна Клинтоне Нжи, сообщает Africafoot.
Клинтон Нжи с 2019 по 2022 год играл за московское «Динамо». Отмечается, что железнодорожники хотят вернуть футболиста в РПЛ и готовы предложить камерунцу контракт на два сезона. Однако аналогичное предложение форварду поступило из Катара. Сам футболист хочет присоединиться к клубу, где он сможет играть в старте.
Нжи с 2022 года выступал за «Сивасспор», этим летом у него истек контракт с командой. В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Как стало известно «СЭ», у полузащитника Антона Миранчука нет предложений от российских клубов. Хавбек может продолжить карьеру в турецком или другом зарубежном чемпионате. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев рассказал, что Миранчук определится с новым клубом до начала сентября.
Контракт футболиста с «Локомотивом» истек летом. 28-летний Миранчук является воспитанником железнодорожников. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.
Защитник «Домжале» Ян Дапо может продолжить карьеру в России, сообщает издание Metaratings.
По данным источника, на 21-летнего игрока претендует махачкалинское «Динамо». Стороны близки к соглашению.
В минувшем сезоне Дапо провел 33 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Вячеслав Грулев и Ярослав Гладышев могут перейти из «Динамо» в «Крылья Советов», сообщает Иван Карпов.
Трансфер 25-летнего Грулева зависит от других сделок: если Александр Соболев перейдет в «Зенит», то Иван Сергеев станет доступен для аренды, и самарский клуб предпочтет взять его. Если Соболев останется в «Спартаке», то «Крылья Советов» арендуют форварда «Динамо» с правом выкупа.
21-летнего Гладышева не хочет отпускать главный тренер московского клуба Марцел Личка. Он готов рассмотреть вариант с арендой нападающего, если «Динамо» найдет усиление на данную позицию.
В минувшем сезоне Вячеслав Грулев забил один мяч в 18 играх РПЛ. Ярослав Гладышев — два гола в 14 встречах.
Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората в ближайшее время станет игроком «Милана», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера 31-летнего футболиста составит 13 миллионов евро. Ранее форвардом интересовался саудовский клуб «Аль-Кадисия», однако Мората отказался переезжать на Ближний Восток.
В сезоне-2023/24 Мората провел 32 матча за «Атлетико» в чемпионате Испании, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
«Бавария» интересуется атакующим полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Фабрицио Романо.
По сведениям инсайдера, мюнхенский клуб попытается приобрести 26-летнего испанца, если не получится подписать голландского хавбека Хави Симонса.
В прошлом сезоне Ольмо провел 21 матч за «Лейпциг» в бундеслиге, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
Полузащитник «Атлетико» Сауль перешел в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба андалусийского клуба.
Арендное соглашение с 29-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2024/25.
В прошедшем сезоне Сауль провел 49 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.
«Аль-Наср» предложил «Манчестер Сити» 30 миллионов евро за Эдерсона, сообщает Фабрицио Романо.
При этом в английском клубе не согласны и запрашивают не менее 50 миллионов. Отмечается, что 30-летний футболист сборной Бразилии уже согласился на переход в саудовскую лигу.
В прошлом сезоне вратарь провел 33 матча в АПЛ и 13 раз сыграл на ноль.