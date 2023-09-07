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Сегодня, 08:30

Кутепов будет играть во второй лиге, Мирзов уехал в «Нефтчи», «Ман Сити» подыскивает замену Холанну

Отдел футбола «СЭ»
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трансферы и слухи дня — в обзоре «СЭ».

«Локо» отправил Мампасси в Бельгию и ведет игрока «Ракува»

Защитник Марк Мампасси на правах аренды перешел из «Локомотива» в «Кортрейк», сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение 20-летнего футболиста с бельгийским клубом будет действовать до конца сезона-2023/24.

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Мампасси стал игроком «Локомотива» в 2022 году. Всего за железнодорожников он провел 21 матч и не отметился результативными действиями. Вторую половину прошлого сезона защитник провел на правах аренды в «Антальяспоре».

В качестве усиления линии обороны красно-зеленые рассматривают 29-летнего Зорана Арсенича. По данным «Чемпионата», московский клуб изучали возможность подписания игрока «Ракува», но недавно футболист сломал палец на ноге, что осложнило потенциальный трансфер.

Арсенич выступает за «Ракув» с февраля 2021 года. В прошлом сезоне чемпионата Польши он сыграл в 31 матче, отдал 1 голевую передачу пас и получил 8 желтых карточек.

Сиссако едет в «Моленбек»

«Сочи» объявил о переходе защитника Муссы Сиссако в «Моленбек».

Бельгийский клуб арендовал 22-летнего малийца до конца сезона-2023/24.

Сиссако перешел в «Сочи» в сентябре 2022 года, провел за российскую команду 15 матчей и забил 1 гол.

Контракт футболиста с сочинцами действует до конца июня 2025 года.

Кутепов перешел в «Велес»

Президент «Велеса» Евгений Шиленков подтвердил «СЭ», что клуб подписал контракт с защитником Ильей Кутеповым. Ранее о такой возможности сообщал «Чемпионат».

«Мы действительно сегодня подписали контракт с Кутеповым. Детали сообщать не буду, это конфиденциальная информация», — сказал Шиленков.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Также на его счету 13 матчей за сборную России.

Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мирзов — в «Нефтчи»

«Нефтчи» на официальном сайте сообщил о переходе российского полузащитника Резиуана Мирзова.

30-летний россиянин присоединился к азербайджанскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт. За новую команду он будет выступать под номером 22.

«Наш тренер захотел, чтобы в команде был Резиуан Мирзов, он отметил, что игрок будет нужен. Наши руководители поговорили с игроком и подписали контракт с Мирзовым до конца сезона», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Нефтчи».

Последним клубом 30-летнего футболиста были «Химки», за которые он выступал с 2020 года. В прошлом сезоне Мирзов принял участие в 27 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Ман Сити» ищет замену Холанну

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон попал в сферу интересов «Манчестер Сити», утверждает The Independent.

По информации издания, в клубе рассматривают трансфер 18-летнего форварда на случай потенциального ухода Эрлина Холанна.

Фергюсон выступает в системе «Брайтона» с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 4 гола в 4 матчах в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Коутиньо едет в Катар

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Аль-Духаиль», сообщает Фабрицио Романо.

По информации авторитетного инсайдера, катарский клуб арендует 31-летнего бразильца и возьмет на себя выплату его зарплаты. Коутиньо отклонил предложения «Бетиса» и «Бешикташа», чтобы присоединиться к «Аль-Духаилю».

Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с 2022 года. Он провел за бирмингемцев 43 матча, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. В текущем сезоне бразилец дважды выходил на поле, сыграв в общей сложности 24 минуты.

Илья Кутепов
Резиуан Мирзов
Филиппе Коутиньо
Футбол
Марк Мампасси
Мусса Сиссако
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