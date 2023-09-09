Шапи перешел в «Арис», экс-игрок «Торпедо» и «Мордовии» будет играть во Вьетнаме, Дзагоев вернется в РПЛ?

Трансферы и слухи дня — в обзоре «СЭ».

ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Ловата

Агент Лукаса Ловата Эдуардо Корначини прокомментировал новость о решении ЦСКА отказаться от приобретения защитника «Слована».

Ранее издание Legalbet сообщило, что трансфер был заблокирован руководством армейцев.

«Ничего не поменялось. Клубы до сих пор общаются и обсуждают тему возможного перехода Ловата в ЦСКА. Мы ждем решения клубов», — сказал Корначини «СЭ».

Контракт Ловата со «Слованом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В этом сезоне защитник провел за клуб 9 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Дзагоев — в «Пари НН»?

«Пари НН» может подписать контракт с Аланом Дзагоевым в случае продажи хавбека Ярослава Михайлова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее интерес к Михайлову проявляли «Зенит» и «Локомотив». Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе готовы рассмотреть продажу футболиста.

Однако вероятность появления Дзагоева в Нижнем Новгороде опровергают: «Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича», — сказал «СЭ» председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

По сообщениям СМИ, Дзагоев также ведет переговоры с «ПАС Ламия 1964».

Последним клубом Алана был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. До этого полузащитник выступал за ЦСКА.

Что касается Михайлова, то в нынешнем сезоне он провел за «Пари НН» девять матчей и не отметился результативными действиями.

Алан Дзагоев. Фото ФК «Рубин»

Шапи — в «Арисе»

Греческий «Арис» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова на правах аренды.

Соглашение с вингером «Краснодара» рассчитано на один год и включает право выкупа футболиста.

«Я счастлив присоединиться к «Арису». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю все, чтобы помочь новой команде. Я хочу вместе с командой радовать болельщиков. С первых сообщений болельщиков я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда — это семья. Мне это нравится, и я обещаю выкладываться на поле по максимуму», — приводит слова Сулейманова официальный сайт клуба.

23-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне Сулейманов провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Краснодаром» истекает летом 2025 года.

Где продолжит карьеру Де Хеа?

Давид де Хеа продолжает поиски новой команды. Ранее футболист покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта, став свободным агентом.

По данным Goal.com, голкипер может перейти в клуб из ОАЭ, Мексики и Катара.

Ранее сообщалось, что вратарь входил в шорт-лист «Реала» на замену Тибо Куртуа, получившего травму, но от кандидатуры Де Хеа отказался главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Давид де Хеа. Фото Global Look Press

Коутиньо уехал в Саудовскую Аравию

«Астон Вилла» объявила о переходе Филиппе Коутиньо в саудовский «Аль-Духаиль». В новом клубе 31-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Трансферная стоимость бразильца — 10 миллионов евро. За «Астон Виллу» он играл с января 2022 года и провел 43 матча, в которых забил 6 голов, а также сделал 3 ассиста.

Ле Таллек продолжит карьеру во Вьетнаме

Дамьен Ле Таллек подписал контракт с вьетнамским «Ханоем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним французом рассчитано до лета 2024 года.

В РПЛ Ле Таллек выступал за «Мордовию» и «Торпедо». У полузащитника есть российский паспорт.

В минувшем сезоне Ле Таллек с января 2023 года выступал за «Сошо». На его счету 10 матчей в лиге 2.