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Сегодня, 08:30

Шапи перешел в «Арис», экс-игрок «Торпедо» и «Мордовии» будет играть во Вьетнаме, Дзагоев вернется в РПЛ?

Отдел футбола «СЭ»
Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»
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Трансферы и слухи дня — в обзоре «СЭ».

ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Ловата

Агент Лукаса Ловата Эдуардо Корначини прокомментировал новость о решении ЦСКА отказаться от приобретения защитника «Слована».

Ранее издание Legalbet сообщило, что трансфер был заблокирован руководством армейцев.

«Ничего не поменялось. Клубы до сих пор общаются и обсуждают тему возможного перехода Ловата в ЦСКА. Мы ждем решения клубов», — сказал Корначини «СЭ».

Контракт Ловата со «Слованом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В этом сезоне защитник провел за клуб 9 матчей и отдал 3 голевые передачи.

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Дзагоев — в «Пари НН»?

«Пари НН» может подписать контракт с Аланом Дзагоевым в случае продажи хавбека Ярослава Михайлова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее интерес к Михайлову проявляли «Зенит» и «Локомотив». Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе готовы рассмотреть продажу футболиста.

Однако вероятность появления Дзагоева в Нижнем Новгороде опровергают: «Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича», — сказал «СЭ» председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

По сообщениям СМИ, Дзагоев также ведет переговоры с «ПАС Ламия 1964».

Последним клубом Алана был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. До этого полузащитник выступал за ЦСКА.

Что касается Михайлова, то в нынешнем сезоне он провел за «Пари НН» девять матчей и не отметился результативными действиями.

Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»

Шапи — в «Арисе»

Греческий «Арис» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова на правах аренды.

Соглашение с вингером «Краснодара» рассчитано на один год и включает право выкупа футболиста.

«Я счастлив присоединиться к «Арису». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю все, чтобы помочь новой команде. Я хочу вместе с командой радовать болельщиков. С первых сообщений болельщиков я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда — это семья. Мне это нравится, и я обещаю выкладываться на поле по максимуму», — приводит слова Сулейманова официальный сайт клуба.

23-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне Сулейманов провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Краснодаром» истекает летом 2025 года.

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Где продолжит карьеру Де Хеа?

Давид де Хеа продолжает поиски новой команды. Ранее футболист покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта, став свободным агентом.

По данным Goal.com, голкипер может перейти в клуб из ОАЭ, Мексики и Катара.

Ранее сообщалось, что вратарь входил в шорт-лист «Реала» на замену Тибо Куртуа, получившего травму, но от кандидатуры Де Хеа отказался главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

Коутиньо уехал в Саудовскую Аравию

«Астон Вилла» объявила о переходе Филиппе Коутиньо в саудовский «Аль-Духаиль». В новом клубе 31-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Трансферная стоимость бразильца — 10 миллионов евро. За «Астон Виллу» он играл с января 2022 года и провел 43 матча, в которых забил 6 голов, а также сделал 3 ассиста.

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Ле Таллек продолжит карьеру во Вьетнаме

Дамьен Ле Таллек подписал контракт с вьетнамским «Ханоем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним французом рассчитано до лета 2024 года.

В РПЛ Ле Таллек выступал за «Мордовию» и «Торпедо». У полузащитника есть российский паспорт.

В минувшем сезоне Ле Таллек с января 2023 года выступал за «Сошо». На его счету 10 матчей в лиге 2.

Алан Дзагоев
Давид де Хеа
Магомед-Шапи Сулейманов
Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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