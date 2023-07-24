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Турция

Сегодня, 08:00

Агент Оздоева сообщил о прекращении сотрудничества с игроком

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев сообщил «СЭ», что больше не представляет интересы полузащитника «Фатиха Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.

«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте. Он взрослый человек, которой может принимать решение. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», — сказал Гаргаев «СЭ».

30-летний россиянин выступает в Турции с лета 2022 года. В минувшем сезоне Оздоев провел 34 матча, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
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