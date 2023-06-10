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Сегодня, 11:35

Президент «Бешикташа»: «Деле Алли больше не вернется в наш клуб. Надеюсь, он станет лучшим человеком»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби высказался об опыте работы с полузащитником Деле Алли. Игрок вернулся в «Эвертон» по окончании годичной аренды.

«Мы были очень воодушевлены, когда к нам пришел Деле Алли. Но он не вернется в наш клуб. Мы не получили от него то, что ожидали. Надеюсь, он станет лучшим человеком», — приводит слова Чеби beIN Sports.

В марте 2023 года главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш отстранил 26-летнего англичанина от матчей до конца сезона.

Всего Алли сыграл за «Бешикташ» 15 матчей, забив три гола.

Деле Алли
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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