«Антальяспор» в меньшинстве сыграл вничью с «Гиресунспором», Кудряшов вышел на замену

«Антальяспор» дома сыграл вничью с «Гиресунспором» в матче 19-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 4-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Догукан Синик. Затем на 40-й минуте игрок гостей Борха Сайнс.

Во втором тайме на 59-й минуте форвард «Антальяспора» Луиз Адриану вывел команды вперед, а через три минуты Фернандо получил прямую красную карточку и оставил клуб из города Анталья в меньшинстве.

Итоговый счет в матче установил игрок «Гиресунспора» Риад Байич — 2:2. На 90+4 минуте у «Антальяспор» был шанс выиграть встречу, но гол Сея Накадзима был не засчитан из-за офсайда.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов вышел на поле на 83-й минуте.

«Антальяспор» занимает 14-е место в таблице турецкой суперлиги (18 очков).