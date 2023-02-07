0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 05:06

Экс-игрок сборной Турции Гекхан Зан призвал помочь своему родному городу Хатай

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной Турции Гекхан Зан обратился в своих соцсетях с просьбой о помощи своему родному городу Хатай.

«Ни помощи, ни воды. Никто не может достучаться до кого-либо. Мы ничего не можем сделать. Те, кто за пределами Хатая, те, кто в других городах, — умоляю вас, будьте нашим голосом. Пусть больше освещают Хатай, это место в плачевном состоянии. Мы разбиты. Я никого не знаю, но я умоляю, мы все в ужасном состоянии. Интернет очень плохо работает, связи нет», — сказал Зан.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций.

Обсудить
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Инфантино выразил соболезнования семьям погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии