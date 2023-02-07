Экс-игрок сборной Турции Гекхан Зан призвал помочь своему родному городу Хатай

Бывший защитник сборной Турции Гекхан Зан обратился в своих соцсетях с просьбой о помощи своему родному городу Хатай.

«Ни помощи, ни воды. Никто не может достучаться до кого-либо. Мы ничего не можем сделать. Те, кто за пределами Хатая, те, кто в других городах, — умоляю вас, будьте нашим голосом. Пусть больше освещают Хатай, это место в плачевном состоянии. Мы разбиты. Я никого не знаю, но я умоляю, мы все в ужасном состоянии. Интернет очень плохо работает, связи нет», — сказал Зан.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций.