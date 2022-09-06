Главный тренер «Галатасарая»: «Мы хотим завершить трансфер Икарди как можно скорее»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук рассказал о возможном переходе форварда «ПСЖ» Мауро Икарди.

«Мы хотим завершить сделки с Икарди и Айханом как можно скорее, — приводит слова Бурука журналист Якуп Чынар.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» достиг соглашения о переходе 29-летнего аргентинца на правах аренды. Трансфер Икарди в турецкий клуб должен быть официально оформлен в среду.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.