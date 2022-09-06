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Турция

6 сентября, 00:41

Главный тренер «Галатасарая»: «Мы хотим завершить трансфер Икарди как можно скорее»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук рассказал о возможном переходе форварда «ПСЖ» Мауро Икарди.

«Мы хотим завершить сделки с Икарди и Айханом как можно скорее, — приводит слова Бурука журналист Якуп Чынар.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» достиг соглашения о переходе 29-летнего аргентинца на правах аренды. Трансфер Икарди в турецкий клуб должен быть официально оформлен в среду.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мауро Икарди
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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