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Турция

Сегодня, 09:27

«Милан» может купить Дзаньоло из «Галатасарая», если попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов «Милана», сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланцы уже рассматривали вариант с покупкой 23-летнего полузащитника еще в зимнее трансферное окно, но тогда он перешел в «Галатасарай». Сумма отступных в контракте итальянца с турецким клубом составляет 35 миллионов евро. «Милан» вернется к кандидатуре Дзаньоло, если выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Дзаньоло провел 7 матчей, отличившись 3 голами.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Милан
Николо Дзаньоло
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