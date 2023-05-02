«Милан» может купить Дзаньоло из «Галатасарая», если попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов «Милана», сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланцы уже рассматривали вариант с покупкой 23-летнего полузащитника еще в зимнее трансферное окно, но тогда он перешел в «Галатасарай». Сумма отступных в контракте итальянца с турецким клубом составляет 35 миллионов евро. «Милан» вернется к кандидатуре Дзаньоло, если выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Дзаньоло провел 7 матчей, отличившись 3 голами.