Монтелла покинул пост главного тренера «Адана Демирспор»

12 июня, 23:46
«Адана Демирспор» сообщила об уходе главного тренера команды Винченцо Монтеллы. Президент клуба Мурат Санчак прокомментировал это решение, заявив, что покинуть команду было инициативой специалиста.
«Монтелла — человек, которого я очень люблю. Были моменты, когда мы в чем-то не соглашались друг с другом, но это естественно.
Мы сделали ему предложения, но он решил взять перерыв. Я не считаю, что «Фенербахче» его переманил, раньше также говорили о «Трабзонспоре», но руководители этих клубов наши друзья, не думаю, что они бы так поступили», — рассказал функционер беседе с A Spor.
Сообщалось, что Монтелла займет аналогичный пост в «Фенербахче».
48-летний тренер возглавил клуб осенью 2021 года. В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Турции.
В начале сезона-2022/23 за команду выступал российский форвард Артем Дзюба. Однако за клуб он провел всего пять матчей и покинул его.