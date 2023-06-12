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Турция

12 июня, 23:46

Монтелла покинул пост главного тренера «Адана Демирспор»

Виктория Кравченко
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«Адана Демирспор» сообщила об уходе главного тренера команды Винченцо Монтеллы. Президент клуба Мурат Санчак прокомментировал это решение, заявив, что покинуть команду было инициативой специалиста.

«Монтелла — человек, которого я очень люблю. Были моменты, когда мы в чем-то не соглашались друг с другом, но это естественно.

Мы сделали ему предложения, но он решил взять перерыв. Я не считаю, что «Фенербахче» его переманил, раньше также говорили о «Трабзонспоре», но руководители этих клубов наши друзья, не думаю, что они бы так поступили», — рассказал функционер беседе с A Spor.

Сообщалось, что Монтелла займет аналогичный пост в «Фенербахче».

48-летний тренер возглавил клуб осенью 2021 года. В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Турции.

В начале сезона-2022/23 за команду выступал российский форвард Артем Дзюба. Однако за клуб он провел всего пять матчей и покинул его.

Винченцо Монтелла
ФК Адана Демирспор
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