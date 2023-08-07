ПАОК объявил о переходе Оздоева

Полузащитник Магомед Оздоев перешел из «Фатиха Карагюмрюка» в ПАОК, сообщает пресс-служба греческой команды.

Контракт хавбека рассчитан до лета 2025 года. Футболист будет выступать под 27-м номером. Предполагаемая сумма трансфера — 1 миллион евро.

30-летний россиянин выступал за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

Контракт Оздоева был рассчитан до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 2,2 миллиона евро.