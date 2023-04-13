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Турция

Сегодня, 09:56

В «Фатих Карагюмрюк» не планируют продавать Оздоева летом

Алина Савинова
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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын заявил, что клуб не заинтересован в продаже российского полузащитника Магомеда Оздоева.

«До сегодняшнего момента было несколько слухов, что некоторые клубы заинтересованы в Магомеде Оздоеве. Но нам не приходили предложения по Магомеду. Однако это очень важный игрок для нас, у него контракт еще год, он наш лидер. Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи, мы не получали официальных предложений по нему. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его», — приводит ТАСС слова спортивного директора.

Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. Футболист подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на один.

30-летний россиянин провел за турецкую команду в 26 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/17514091
Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
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