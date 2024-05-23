Канарейкин считает, что чемпионат мира по хоккею потерял в качестве из-за отсутствия России

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин рассказал о своем интересе к чемпионату мира по хоккею.

«Что удается, то смотрю. Но вообще, чемпионат не вызывает особого внимания. Конечно, влияет отсутствие нашей сборной. Если вы заметили, все болельщики потеряли интерес к чемпионату мира. А сам турнир сильно потерял в качестве. Напомним, сборные России по хоккею всех уровней отстранены от международных соревнований. А следующий сезон КХЛ завершится в конце мая — тогда же, когда обычно заканчивается чемпионат мира», — цитирует Канарейкина LiveResult.