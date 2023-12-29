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Новый скандал в турецком футболе. Матч за Суперкубок «Галатасарай» — «Фенербахче» отменен из-за политики

Матч за Суперкубок Турции отменен из-за запрета властей Саудовской Аравии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Матч за Суперкубок Турции отменен из-за политики.
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Саудовцы не разрешили выходить на поле в футболках с цитатами Ататюрка.

Скандальный декабрь в турецком футболе продолжается. 11 декабря президент «Анкарагюджю» избил судью прямо во время матча с «Ризеспором». Через неделю на игре «Истанбулспора» и «Трабзонспора» руководитель первых увел команду с поля. А теперь сорван Суперкубок Турции.

Правда, на этот раз без вины самих команд.

Футболистов &laquo;Истанбулспора&raquo; уводят с&nbsp;поля во&nbsp;время матча с &laquo;Трабзонспором&raquo;. Психоз в турецком футболе. На прошлой неделе избили судью, на этой — увели команду с поля

Дело в том, что в этом году розыгрыш должен был пройти в Саудовской Аравии в рамках развлекательного фестиваля «Сезон Эр-Рияда». Однако местные чиновники не приняли ряд условий турецких клубов.

Так как Турция в этом году отмечает столетие современного государства, «Фенербахче» и «Галатасарай» хотели провести матч за Суперкубок с национальным гимном, флагом, а также в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя Турецкой Республики.

Болельщики «Фенербахче»
Фото Reuters

В частности, «Фенербахче» хотел выйти с транспарантом со словами Ататюрка «Мир дома — мир во всем мире». А «Галатасарай» собирался использовать цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».

Однако власти Саудовской Аравии отказали клубам.

Первые новости о том, что с антуражем встречи могут быть проблемы, появились еще днем. Однако тогда Футбольная федерация Турции все опровергла: «Матч Суперкубка начнется в присутствии нашего турецкого флага, мероприятий по празднованию 100-летия, минуты молчания для наших мучеников и нашего национального гимна, который будет исполнен художником Нормом Эндером. Пожалуйста, не обращайте внимания на дезинформацию по этому вопросу».

Но ближе к стартовому свистку стало ясно, что не все так гладко. По сообщениям SarajevoTimes, «Галатасарай» и «Фенербахче» даже согласились играть в футболках без изображения Ататюрка, но не были согласны выходить без гимна.

Болельщики «Фенербахче»
Фото Reuters

Как сообщает сайт Fanatik, переговоры между саудовскими чиновниками и представителями турецкого футбола длились больше трех часов, но оказались безуспешны. Команды получили указание не покидать отель и не прибыли на стадион вовремя — позднее их вещи начали вывозить из раздевалок.

Фанаты уже покидают трибуны — матч за Суперкубок Турции сегодня не состоится.

Ждем официальное заявление, новую дату проведения игры и, вероятно, новую локацию.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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