Хотят в отпуск?

В Турции скандал за скандалом начиная с прошлой недели. 11 декабря президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра Халила Мелера — взбесился, когда команда упустила победу на 97-й минуте матча с «Ризеспором», в котором рефери отменил гол столичной команды и удалил их игрока.

Мелеру досталось серьезно — у него сильно заплыл глаз, он попал в больницу и там пообещал закончить карьеру. У Коджи теперь тоже проблемы — должности, места в партии (он политик) он почти лишился. Ситуация потрясла всех вплоть до Эрдогана — президент сказал, что насилию нет места в турецком спорте, — так что из-за ажиотажа чемпионат приостановили до дальнейшего распоряжения.

И вот, сразу же после рестарта — новый скандал. В матче «Истанбулспора» и «Трабзонспора» на 74-й минуте президент хозяев увел команду с поля при счете 1:2. Избивать рефери не стал, в отличие от коллеги, но игру сорвал — ее отменили. О возможных причинах поведал президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган: «Он повернулся ко мне и сказал: «Простите, дело не в вас, я не могу это больше терпеть». Не думаю, что вопрос связан только с этим матчем».

Была ли у Экмеля Фаика Сарыолиоглу (так зовут президента «Истанбулспора») причина для такого радикального решения? Отчасти да — «Трабзонспор» второй свой мяч на 68-й минуте, судя по всему, забил после фола. «Истанбулспор» в полном составе, включая футболистов и тренеров посчитал, что гол надо было отменить. А президент пошел еще дальше — решился увести команду с поля.

При этом не все игроки захотели уходить — многих мучили сомнения. А защитник «Истанбулспора» Симон Дели даже встал на колени перед президентом, попросив его отменить решение, — но ничего не помогло. Сарыолиоглу все равно отправил всех в раздевалку.

Самое меньшее, что теперь грозит клубу, — снятие очков и денежный штраф. При повторном нарушении «Истанбулспор» автоматически упадет в лигу ниже. Впрочем, вряд ли кого-то пугает такая перспектива — команда все равно безнадежно осела на последнем месте, набрав 8 баллов за 15 туров. Возможно, поэтому Сарыолиоглу и нервничал, уводя команду с поля.

В любом случае в Турции какой-то психоз. Два огромных скандала за две недели — кажется, местным клубам пора немного отдохнуть и успокоиться. Иначе драки с судьями и уходы с поля станут для суперлиги неприятной обыденностью.