«Не устраивает положение в «Спартаке». Меня рано списывать со счетов!» Помните дубль Дзюбы в ворота «Тоттенхэма»?

Ровно 15 лет назад, 18 декабря 2008 года, «Спартак» в рамках группового этапа Кубка УЕФА в Лондоне провел драматичный матч с «Тоттенхэмом». Красно-белые были очень близки к победе благодаря дублю 20-летнего нападающего Артема Дзюбы.

Кубок УЕФА. Группа D

«Тоттенхэм» — «Спартак» — 2:2 (0:2)

Голы: Дзюба, 23 (0:1). Дзюба, 33 (0:2). Модрич, 67 (1:2). Хаддлстоун, 74 (2:2).

«Тоттенхэм»: Гомес, Гантер, Доусон, Зокора, Жилберту (Леннон, 46), Бентли, Хара, Хаддлстоун, Бэйл, Модрич, Кэмпбелл.

«Спартак»: Плетикоса, Паршивлюк, Йиранек, Фати, Родригес, Шишкин (Баженов, 85), Ковальчук, Рыжков (Григорьев, 60), Саенко, Дзюба, Малоян (Зотов, 73).

Лондон. 18 декабря 2008 года.

«Станислав Саламович шансов почти не давал»

В том розыгрыше еврокубка группы состояли из пяти команд, которые встречались друг с другом по разу. «Спартак» попал в одну компанию с «Удинезе», «Тоттенхэмом», НЕК Неймеген и загребским «Динамо».

К заключительному матчу этого этапа в активе москвичей было три очка. Подопечные Микаэля Лаудрупа победили хорватов, но уступили итальянцам и голландцам. В итоге для выхода в плей-офф спартаковцам нужно было обязательно обыгрывать «шпор» в Лондоне.

Для Артема Дзюбы сезон-2008 складывался в «Спартаке» непросто. Первые 10 туров он пропустил из-за травмы. А когда вернулся в строй, как правило, оставался в запасе. В атаке Станислав Черчесов делал ставку на Романа Павлюченко и Александра Прудникова.

— На поле я из-за травмы колена появился только в 12-м туре чемпионата России. И почти сразу мне сломали нос. После чего Станислав Саламович почти не давал шанса, — рассказывал Дзюба.

В августе Черчесов покинул свой пост, а Павлюченко перешел в «Тоттенхэм». Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Ледяхов, при котором Дзюба отличился в дерби с «Динамо» (1:1).

В конце сентября команду принял Микаэль Лаудруп. До конца чемпионата под руководством датчанина Дзюба принял участие в восьми встречах, но уходил с поля без голов. В Кубке УЕФА молодой форвард отыграл 14 минут против «Удинезе», не попал в заявку на матч с «Динамо» и остался в запасе во встрече с НЕК.

Однако в решающем матче группового турнира Артем получил свой шанс и воспользовался им сполна! Против Модрича, Бэйла и компании (Павлюченко пропускал встречу со своим бывшим клубом из-за травмы) Лаудруп отрядил в нападение Дзюбу и Малояна.

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Дубль за 10 минут! «Не начнут ли «шпоры» переговоры по Дзюбе?»

Первый тайм остался за гостями. Москвичи включились с первых же минут и провели несколько симпатичных атак. Дзюба пасом пяткой выводил на удар Рыжкова, но тот пробил точно в Гомеса.

Артем был вознагражден за свою активность на 23-й минуте. Бэйл отпасовал назад, и Жилберту с Гомесом не разобрались, кто должен быть первым на мяче. Спартаковский форвард выскочил из-за спины защитника и не оставил шансов голкиперу, пробив первым же касанием — 0:1!

— Не всегда доигрываю эпизоды до конца, за что себя потом очень ругаю, но здесь доиграл и оказался вознагражден. Вратарь с защитником понадеялись друг на друга, притормозили, и я оказался у мяча первым. Сразу же пробил, и мяч проскочил между ногами голкипера, — рассказывал Дзюба после игры.

Вскоре Рыжков мастерски разобрался с двумя оппонентами на входе в штрафную и выстрелил в дальний угол — немного неточно.

Второй гол на 33-й минуте Дзюба, по сути, создал из ничего. Получив пас в районе центрального круга, нападающий продвинулся немного вперед, прокинул мяч мимо Зокора, выскочил один на один с Гомесом, элегантно обвел голкипера и поразил пустые ворота. 2:0!

— Во втором голе большая заслуга Влада Рыжкова: он очень вовремя выкатил мне мяч, оставив один на один с Зокорой, находившимся к тому же на прямых ногах, — так описывал этот эпизод герой первого тайма. — Что характерно, опять мяч прошел между ногами лондонца, а далее оставалось только убежать от Гомеса. Сначала думал, что голкипер притормозит, и собирался перекидывать его, но, когда он рванул ко мне, просто пробросил мяч мимо и бил уже в пустые ворота.

«В первом тайме, глядя на «Спартак», душа пела. А одновременно — недоумевала: откуда что взялось? — писал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — Как может хозяйничать на поле лондонского стадиона Рыжков, если он из-за травмы не играл с середины октября? Какая муха укусила вроде бы уже списанного, даже не ездившего в Загреб Дзюбу, который предыдущий гол за «Спартак» забил при Игоре Ледяхове 23 августа в ворота «Динамо», тогда как при Микаэле Лаудрупе не отмечался на табло ни разу? Средний возраст всех футболистов, выходивших в этот день в составе «Спартака», — 22,6 года. Стартового состава — 23,4, ненамного больше. С первых минут на поле появились три тинейджера — 18-летний Рыжков, 19-летние Паршивлюк и Малоян, а также 20-летний Дзюба и 21-летний Шишкин. И эта команда, так напомнившая «детский сад» Георгия Ярцева, неожиданно одарила своих ко всему уже привыкших болельщиков глотком свежего воздуха».

— Как бы после этого матча «Тоттенхэм» не начал переговоры по Дзюбе. Играет он сегодня блистательно! Кто знает, какие мысли сейчас лезут в голову Харри Реднаппу, — задавался вопросом комментатор матча Илья Казаков.

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«Я в «Тоттенхэме»? Вытеснить Павлюченко из состава нереально»

Увы, все поменялось после перерыва. «Тоттенхэм» встрепенулся, а команде Лаудрупа банально не хватило сил. Не стоит забывать о том, что этот матч состоялся почти через месяц после завершения чемпионата России.

Спартаковцы оказались не готовы к постоянным подачам британцев с фланга. И если с ударом головой Кэмпбелла из убойной позиции Плетикоса справился в великолепном прыжке, то с выстрелом Модрича в касание с линии вратарской после шикарной передачи Леннона уже ничего поделать не смог. 1:2. А еще через семь минут Хаддлстоун лишил красно-белых надежды остаться в турнире — 2:2. «Спартак» занял четвертое место в группе.

— Стоит признать, что после перерыва подсели физически. Пауза, во время которой мы были лишены нормальной игровой практики, дала о себе знать, — констатировал на пресс-конференции Лаудруп.

— Мы, к сожалению, отдали центр поля, а минуты с шестидесятой вообще ушли в оборону, — это уже мнение Дзюбы.

— После этого матча совершенно непонятно, почему вас не брали в Загреб.

— Ну, мне-то понятно, но говорить что-либо по этому поводу не считаю правильным. Если хотите, спросите у тренеров.

— Теперь, значит, «Тоттенхэм» вами заинтересуется?

— Нет, здесь же есть Павлюченко. Вытеснить его из состава нереально.

— Интерес из-за границы как-то подстегивал?

— Скорее подстегивало то, что меня не устраивает мое положение в «Спартаке». Хотелось выложиться, чтобы доказать любимому клубу, в котором я вырос: Дзюбу рано списывать со счетов.

— И что теперь думаете по поводу своего будущего?

— Вопрос этот буду решать не я, а тренеры и агенты. Свое же отношение к ситуации оставлю при себе.