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Суперкубок УЕФА

Сегодня, 09:08

Грилиш не будет праздновать победу в Суперкубке УЕФА: «Гвардиола запретил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, будет ли праздновать победу над «Севильей» (1:1, пенальти — 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Нет, Гвардиола это запретил (улыбается). Слушайте, сегодня мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся. У нас следующий матч через... Какой сегодня день? Через три дня. Восстановление, а потом — возвращение в АПЛ», — приводит слова Грилиша TNT Sports.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. «Севилья» проиграла шестой матч за трофей в истории, испанский клуб побеждал только один раз — в 2006-м.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

Джек Грилиш
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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