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Суперкубок УЕФА

Сегодня, 13:36

Черышев не считает проклятьем шестое поражение «Севильи» в Суперкубке УЕФА подряд

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал «СЭ» победу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА над «Севильей» (1:1, — 5:4 по пенальти).

«Севилья» шестой раз подряд не может одержать победу в Суперкубке УЕФА? Смешно называть это проклятьем. «Севилья» — команда, которая показала невероятный результат, семь раз одержав победу в Лиге Европы. Если и есть проклятье — то только на победы", — сказал Черышев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Тренер футбольного клуба «Санта-Колома» также оценил игру «Манчестер Сити» без полузащитника Кевина Де Брейне.

«Де Брейне очень интересный и квалифицированный футболист, но вчера «Манчестер Сити» показал, что они могут играть и без него. Конечно, не хватало какой-то изюминки. Но накануне, молодые ребята создали большое количество моментов, например, у Холанна они были и у других игроков. Однако и «Севилья» очень хорошо оборонялась. Поэтому и игра завершилась ничьей. Изюминка Де Брейне — в уверенности, которую он дает на поле», — добавил Черышев.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. «Севилья» проиграла шестой матч за трофей в истории, испанский клуб побеждал только один раз — в 2006-м.

Полузащитник Де Брюйне не принимал участие в прошедшей игре из-за травмы, полученной в первом туре АПЛ против «Бернли».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что игрок пропустит от трех до четырех месяцев.

ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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