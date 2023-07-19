Боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом «Полесье»

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом «Полесье», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба из Житомира.

Соглашение с 36-летним спортсменом рассчитано на один сезон. Усик будет выступать за «Полесье» под 17-м номером.

Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. На счету украинца 20 побед в 20 поединках в профессиональном боксе, 13 из них нокаутом.

26 августа Усик проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа во Вроцлаве (Польша). 20 августа 2022-го в Джидде (Саудовская Аравия) Усик в прошлом бою победил британца Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115).