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Сегодня, 11:30

Умер бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко умер в возрасте 75 лет, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на «Страна.ua».

Фоменко являлся воспитанником сумского «Спартака». За карьеру игрока он также выступал в составе «Зари» и киевское «Динамо», с которым трижды становился чемпионом СССР, обладателем Кубка обладателей Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В качестве тренера становился чемпионом Украины и обладателем кубка страны с «Динамо». С 2012 по 2016 год возглавлял сборную Украины, которую вывел на Евро-2016.

Источник: РИА
Футбол
Михаил Фоменко
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