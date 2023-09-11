Колосков назвал позитивным шагом назначение Опейкиной на матч под эгидой УЕФА: «Надеемся, что и мужчины тоже начнут судить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций.

Помогать Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром назначена Надежда Горинова.

«Это только начало. Пусть это и женский матч. Думаю, что не возникнет никаких сложностей в судействе. Теперь надеемся, что наши мужчины тоже начнут судить матчи. Но здесь более проблематично с точки зрения спортивно-политической ситуации. Но, тем не менее, у нас сегодня есть судья, который в состоянии судить международные матчи. Это Карасев. Начало положено. Будем ждать дальнейших шагов. Я это расцениваю, как позитивный шаг к восстановлению российского футбола на международной арене», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч Армения — Казахстан пройдет 26 сентября в Армении. Российские арбитры впервые за полтора года отработают матч под эгидой УЕФА.