Матч между «Локомотивом» и «Звездой—2005» состоится, несмотря на режим КТО

Глава пресс-службы «Локомотива» Артем Загуменнов сообщил «СЭ» информацию о проведении матча 14-го тура женской Суперлиги между «Локомотивом» и «Звездой-2005».

«Матч состоится», — сказал Загуменнов «СЭ».

Московская федерация футбола объявила об отмене всех матчей из-за введения режима КТО в столице: игры под эгидой РФС.

Матчи женской Суперлиги будут проводиться без зрителей.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.