Трамп: «Вылет женской сборной США с чемпионата мира отражает все то, что происходит с нашей нацией при жулике Джо Байдене»

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление женской сборной США на чемпионате мира по футболу.

Сборная США дошла до 1/8 финала женского чемпионата мира, где уступила Швеции (0:0, пенальти 4:5). Этот результат стал худшим для национальной команды за все время выступлений на мундиалях.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США в полной мере отражает все то, что происходит с нашей некогда великой нацией при жулике Джо Байдене. Пробуждение сродни провалу. США катится в ад», — написал Трамп в соцсетях.

Ранее действующий президент США Джо Байден назвал невероятным выступление американской сборной на турнире.