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Сегодня, 10:06

Тренер футболисток ЦСКА Зиновьев считает, что у матча с «Зенитом» хорошая вывеска

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер женской команды ЦСКА Максим Зиновьев заявил, что решающий матч женкой Суперлиги против «Зенита» является хорошей вывеской.

«Настрой у нас всегда один и тот же, на такие игры никого не нужно настраивать, ждем, готовимся. Никаких проблем нет, все в порядке, все готовятся, все в строю. За последние два-три года вырос уровень чемпионата, проходных матчей нет. Если раньше можно было выделить противостояние с «Локомотивом», то сейчас появились «Зенит», другие команды, которые, особенно у себя дома, действительно представляют серьезную конкуренцию, крайне непросто с ними играть. Я бы не стал выделять конкретные команды, «Зенит» или «Локомотив». Понятно, что матч с «Зенитом» — это определенная вывеска, тем более такое противостояние идет от мужских клубов. Прежде всего я надеюсь, что мы покажем содержательный футбол, на этом нужно сосредоточиться», — приводит слова Зиновьева ТАСС.

24 ноября ЦСКА дома сыграет с «Зенитом» в матче последнего, пятого тура заключительного этапа Суперлиги.

ЦСКА и «Зенит» имеют по 38 очков в 26 матчах, но петербургский клуб располагается выше в таблице по дополнительным показателям.

Источник: https://tass.ru/sport/19368945
Футбол
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