Женскую сборную Испании впервые будет возглавлять женщина

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о назначении нового главного тренера женской сборной Испании.

На пост главного тренера назначена Монтсе Томе, которая c 2018 года входила в тренерский штаб национальной команды.

Ранее Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявила об отставке Хорхе Вильды с поста главного тренера и спортивного директора женской сборной Испании, который 16 дней назад привел команду к победе на чемпионате мира.

41-летняя Томес стала первой женщиной, возглавившей женскую сборную Испании.