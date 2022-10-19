Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Женский футбол

Судейство

Сегодня, 15:20

Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья завершила матч ЧМ-2022 U17 Новая Зеландия — Германия на 7 минут раньше положенного.
Фото YouTube-канал Women&#039;s Football Highlights
Судья Карбуби Бухра.
Фото YouTube-канал Women&#039;s Football Highlights
Матч ЧМ-2022 U17 Новая Зеландия — Германия — 1:3: концовка встречи.
Фото YouTube-канал Women&#039;s Football Highlights
Тренер сборной Германии Фидерике Кромп.
Фото YouTube-канал Women&#039;s Football Highlights
1/4
ФИФА и судейской бригаде пришлось принять необычное решение на крупном международном турнире среди женских сборных, проходящем в эти дни в Индии. Команды Новой Зеландии и Германии в итоге отказались играть в настоящий футбол.

Вряд ли вы видели такое на чемпионатах мира!

Что случилось

Редчайший случай в мировом футболе произошел на чемпионате мира-2022 среди девушек (U-17): судья Карбуби Бухра не дала доиграть матч в группе В между командами Новой Зеландии и Германии, остановив его на семь минут раньше положенного времени. К тому моменту немки вели в счете 3:1.

Соперницы ушли с поля. Но оказалось, что игра не закончена. Минут через 12 арбитр пригласила команды снова выйти на него и все-таки довести встречу до конца.

В чем причина остановки игры

Выяснилось, что ближе к концу матча представители ФИФА получили сигнал о приближении грозы и возможных ударах молний. Организаторы турнира решили не рисковать, вышли на поле, чтобы поговорить с судьями, — и Бухра дала свисток на прекращение игры.

Матч ЧМ-2022 U17 Новая Зеландия — Германия — 1:3: концовка встречи. Фото YouTube-канал Women's Football Highlights
Матч ЧМ-2022 U17 Новая Зеландия — Германия — 1:3: концовка встречи.
YouTube-канал Women's Football Highlights
Судья Карбуби Бухра. Фото YouTube-канал Women's Football Highlights
Судья Карбуби Бухра.
YouTube-канал Women's Football Highlights

Семь минут

Команды поблагодарили друг друга, футболистки успели остыть, как вдруг поступил сигнал — нужно возвращаться. Все новозеландки и немки (за исключением вратарей) встали в центре поля и занялись перепасовкой — друг другу и соперницам.

Это продолжалось целых семь (!) минут. Всем была очевидна бессмысленность происходившего. Но судье из Марокко нужно было доиграть матч до конца. Что она с завидным упорством и делала.

«Честно говоря, никогда не видела ничего подобного», — призналась потом тренер сборной Германии Фидерике Кромп. Не испытывали положительных эмоций и новозеландки, которые торопились в аэропорт.

Тренер сборной Германии Фидерике Кромп. Фото YouTube-канал Women's Football Highlights
Тренер сборной Германии Фидерике Кромп.
YouTube-канал Women's Football Highlights
Футбол
Чемпионат мира по футболу
5
1
Читайте также
Европейские страны давят на НХЛ, чтобы лига отказалась от России. Наша сборная останется без Кубка мира?
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
Экс-игрок ЛФК «Локомотив» Артемов выпал с 17-го этажа в Москве
Путин указал на отказ Киева от переговоров и обстрелы ВСУ новых территорий РФ
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Все игроки были белыми». Скандальная английская журналистка осудила сборную Англии из-за отсутствия темнокожих