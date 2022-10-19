Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки

ФИФА и судейской бригаде пришлось принять необычное решение на крупном международном турнире среди женских сборных, проходящем в эти дни в Индии. Команды Новой Зеландии Германии в итоге отказались играть в настоящий футбол .

Вряд ли вы видели такое на чемпионатах мира!

Что случилось

Редчайший случай в мировом футболе произошел на чемпионате мира-2022 среди девушек (U-17): судья Карбуби Бухра не дала доиграть матч в группе В между командами Новой Зеландии и Германии, остановив его на семь минут раньше положенного времени. К тому моменту немки вели в счете 3:1.

Соперницы ушли с поля. Но оказалось, что игра не закончена. Минут через 12 арбитр пригласила команды снова выйти на него и все-таки довести встречу до конца.

В чем причина остановки игры

Выяснилось, что ближе к концу матча представители ФИФА получили сигнал о приближении грозы и возможных ударах молний. Организаторы турнира решили не рисковать, вышли на поле, чтобы поговорить с судьями, — и Бухра дала свисток на прекращение игры.

Матч ЧМ-2022 U17 Новая Зеландия — Германия — 1:3: концовка встречи. YouTube-канал Women's Football Highlights

Судья Карбуби Бухра. YouTube-канал Women's Football Highlights

Семь минут

Команды поблагодарили друг друга, футболистки успели остыть, как вдруг поступил сигнал — нужно возвращаться. Все новозеландки и немки (за исключением вратарей) встали в центре поля и занялись перепасовкой — друг другу и соперницам.

Это продолжалось целых семь (!) минут. Всем была очевидна бессмысленность происходившего. Но судье из Марокко нужно было доиграть матч до конца. Что она с завидным упорством и делала.

«Честно говоря, никогда не видела ничего подобного», — призналась потом тренер сборной Германии Фидерике Кромп. Не испытывали положительных эмоций и новозеландки, которые торопились в аэропорт.