Алвес заявил, что новость о вызове в сборную заставила его гордиться собой

Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес отреагировал на вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

«Сегодня день моей победы, чему я очень рад. Эта новость заставила меня гордиться. Четыре года назад мы были в такой же ситуации, но я выбыл из-за серьезной травмы. Слезы печали, которые были в тот день, сегодня стали радостью. Банальная фраза «никогда не отказывайся от своей мечты» реальна, и я здесь, чтобы доказать это. Прошло четыре года, и мы снова здесь после стольких усилий. Это того стоило», — приводит слова Алвеса Globo.

В нынешнем сезоне 39-летний бразилец провел за «Пумас» 12 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Алвес дебютировал за национальную команду в 2006 году и сыграл за нее 124 матча, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.