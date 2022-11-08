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Сегодня, 11:15

Алвес заявил, что новость о вызове в сборную заставила его гордиться собой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес отреагировал на вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

«Сегодня день моей победы, чему я очень рад. Эта новость заставила меня гордиться. Четыре года назад мы были в такой же ситуации, но я выбыл из-за серьезной травмы. Слезы печали, которые были в тот день, сегодня стали радостью. Банальная фраза «никогда не отказывайся от своей мечты» реальна, и я здесь, чтобы доказать это. Прошло четыре года, и мы снова здесь после стольких усилий. Это того стоило», — приводит слова Алвеса Globo.

В нынешнем сезоне 39-летний бразилец провел за «Пумас» 12 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Алвес дебютировал за национальную команду в 2006 году и сыграл за нее 124 матча, забил восемь мячей и отдал 21 голевую передачу.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2022/11/07/daniel-alves-comemora-convocacao-para-a-copa-do-mundo-dia-de-vitoria.ghtml
Дани Алвес
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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