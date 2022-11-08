Сборная Австралии объявила заявку на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Австралии объявила заявку на чемпионат мира в Катаре.

В список команды вошли 26 футболистов.

Состав сборной Австралии на ЧМ-2022:

Вратари: Мэтт Райан («Копенгаген», Дания), Дэнни Вукович («Централ Коуст Марринерс»), Эндрю Рэдмэйн («Сидней»).

Защитники: Харри Соутар («Стоук Сити», Англия), Милош Дегенек («Коламбус Крю», США), Бэйли Райт («Сандерленд», Англия), Томас Денг («Албирекс Ниигата», Япония), Фран Карачич («Брешиа», Италия), Натаниэль Аткинсон, Кай Роулс (оба — «Хартс», Шотландия), Азиз Бехич («Данди Юнайтед», Шотландия), Джоэл Кинг («Оденсе», Дания).

Полузащитники: Аарон Муй («Селтик», Шотландия), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули», Германия), Айдин Хрустич («Верона», Италия), Кэмерон Дэвлин («Хартс», Шотландия), Райли Макгри («Миддлсбро», Англия), Киану Баккус («Сент Миррен», Шотландия).

Нападающие: Джейми Макларен («Мельбурн»), Митчелл Дьюк («Фаджано Окаяма», Япония), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол (оба — «Централ Коуст Марринерс»), Авер Мабил («Кадис», Испания), Мэттью Лэки («Мельбурн»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мартин Бойл («Хайберниан», Шотландия).

Сборная Австралии сыграет на ЧМ-2022 в группе D с командами Франции, Дании и Туниса.