Дмитрий Комбаров о Месси: «В случае победы Аргентины в финале ЧМ он на время станет лучшим игроком в мире»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

«В финале поддерживаю Аргентину. Еще до ЧМ говорил, что мои фавориты — Португалия и аргентинцы. Хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира. Думаю, если Аргентина завтра выиграет, Месси станет лучшим игроком турнира. Будет очень много разговоров вокруг него, вся игра команды, подготовка завтра будет строится вокруг Лионеля. Он на этот период станет лучшим в мире», — сказал Комбаров «СЭ».

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.