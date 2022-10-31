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Сегодня, 16:22

Де Брейне допустил, что может закончить карьеру в сборной после ЧМ-2022

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне допустил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.

«Мне уже 31 год, и, очевидно, я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время в сборной подходит к концу. Но мы не обсуждаем это с товарищами по команде. У нас слишком напряженный график», — приводит слова де Брюйне Goal.com.

31-летний бельгиец дебютировал за национальную команду в 2010 году и провел за нее 93 матча, забил 25 мячей и отдал 46 результативных передач.

Источник: https://www.goal.com/en/news/de-bruyne-upcoming-world-cup-could-be-last-hectic-schedule/blt79ab47d5aa06ff5b
Кевин де Брейне
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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