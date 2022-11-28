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Сегодня, 17:17

Галямин: «Все балканские сборные — это особая категория футболистов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Участник ЧМ-1994 Дмитрий Галямин прокомментировал ничью сборных Сербии и Камерун (3:3) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Почему Сербия упустила преимущество? Они продолжали играть в открытый футбол. Неплохого качества. Но были проблемы с точки зрения командной игры в обороне. Они сразу бросились в глаза. После того как сербы забили третий гол, вместо того чтобы перегруппироваться и сыграть в более оборонительный футбол, они продолжали большим числом игроков бежать в атаку. За что в принципе поплатились, — сказал Галямин «РБ Спорт».

— Если бы Сербия все-таки забила четвертый гол и вырвала победу, это было бы справедливо?

— Думаю, что да. Мне Сербия больше понравилась по стилю и качеству игры. Камерун тоже неплохо смотрелся, но в первую очередь из-за индивидуальных действий.

— Сербия никогда не выходила из группы на чемпионате мира. Если и сейчас не получится, может, есть смысл пригласить иностранного специалиста?

— Все балканские сборные — это особая категория футболистов, которые практически не играют в своих национальных чемпионатах. Объединять их в одно целое может только человек, которые разговаривает на сербском языке и имеет хороший контакт со всеми футболистами, которые играют по разным странам. Здесь нужен тренер, который может мотивировать, собрать команду, правильно выстроить отношения и подобрать слова. Думаю, что сборную Сербии должен тренировать серб.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-galyamin-serbiya-takticheski-negramotno-sy-grala-posle-tret-ego-zabitogo-gola/
Дмитрий Галямин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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Нидерланды
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Нидерланды
Катар
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Эквадор
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И М О
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3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
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Иран
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22:00
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Уэльс
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25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
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22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
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3 Дания Дания 2 1-2 1
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Матчи группы
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22.11
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Дания
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22.11
22:00
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4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
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26.11
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Франция
Дания
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30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
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Коста-Рика
7 : 0
27.11
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Япония
Коста-Рика
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Испания
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Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
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23.11
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Бельгия
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Хорватия
Бельгия
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Канада
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И М О
1 Бразилия Бразилия 1 2-0 3
2 Швейцария Швейцария 1 1-0 3
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Бразилия
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22:00
Камерун
Бразилия
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Сербия
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П 51
10.12
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П 61
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18:00
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П 59
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П 55
10.12
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П 56
09.12 22:00
П 49
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2F
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1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
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A 20.11 19:00
Катар
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0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
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П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
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2
D 22.11 16:00
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.05 X 14.0 П2 68.0
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.30 П2 1.28
-
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