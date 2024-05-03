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Лига чемпионов

Сегодня, 19:30

Италия и Германия получили дополнительные путевки в Лигу чемпионов. Кому они достанутся?

Италия и Германия завоевали дополнительные путевки в ЛЧ-2024/25
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Флориан Вирц и Лаутаро Мартинес
Флориан Вирц и Лаутаро Мартинес.
Фото AFP
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Расклады перед заключительными турами.

В следующем сезоне привычный формат Лиги чемпионов изменится — вместо группового этапа появится швейцарская система, а количество участников вырастет с 32 до 36 клубов. Половину из новых коллективов доберут за счет того, что лучшие страны предыдущего европейского сезона (то есть сезона-2023/24) получат по одному дополнительному месту. Таким образом, по пять команд в Лигу чемпионов отправят Германия и Италия. Кто же эти счастливчики?

Таблица коэффициентов УЕФА и пятые клубы Италии и Германии на 3 мая.
Фото Официальный сайт УЕФА

Германия: «Боруссия» добыла дополнительную путевку для себя

В Германии ситуация однозначная — вся пятерка уже известна и не изменится до конца сезона.

Турнирная таблица чемпионата Германии

1. «Байер»

Леверкузенцы в этом сезоне впервые в истории завоевали чемпионство и побили пачку рекордов, в том числе установили самую длинную в топ-5 лиг Европы беспроигрышную серию.

Сильная сторона. Камбэки. «Байер» умеет спасаться на последних минутах настолько хорошо, что в Европе появился термин «Хаби-тайм». Даже имея преимущество в два мяча в матче против леверкузенцев, нельзя быть уверенным в победе.

Лучший игрок. В чемпионской команде трудно выделить кого-то одного. Но чаще остальных в центре внимания оказывается молодой полузащитник Флориан Вирц. Он набрал 11+11 в бундеслиге, 4+4 в Лиге Европы и 3+4 в Кубке Германии. 37 очков по «гол плюс пас» — неплохо в 21 год! В следующем сезоне он должен остаться в «Байере», хотя за ним охотятся топ-клубы Европы.

Флориан Вирц. Главная звезда сенсационного «Байера». Вирц стоит 100 миллионов евро, а Алонсо сравнивает его с Месси

2. «Бавария»

Мюнхенцы в этом сезоне проиграли все трофеи, кроме главного — Лиги чемпионов. Но при этом «Бавария» остается «Баварией» и далеко от первой строчки не падает, приземлившись на второй.

Сильная сторона. Атака. «Бавария» — с отрывом самая результативная команда бундеслиги. На их счету 89 мячей за три тура до финиша, и они вполне могут добраться до сотни.

Лучший игрок. Харри Кейн. Англичанин — одна из причин высокой результативности. Топовый форвард — лучший бомбардир бундеслиги, на его счету 35 мячей, и до конца сезона он наверняка улучшит результат.

Ральф Рангник. Рангник провалился в «Локомотиве», а сейчас — главный кандидат на пост тренера «Баварии». Как такое возможно?

3. «Штутгарт»

Команда Себастьяна Хенесса — одна из главных сенсаций сезона. «Штутгарт» год назад чуть не вылетел напрямую, а теперь идет на третьем месте и точно выйдет в Лигу чемпионов.

Сильная сторона. Атака. До «Баварии» далеко, зато «Штутгарт» отправил в список лучших бомбардиров сразу двух игроков — Гирасси и Ундава.

Лучший игрок. Форвард Серу Гирасси забил солидные 25 мячей в этом сезоне. Неудивительно, что «Бавария» уже обивает пороги и готовит деньги.

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4. «РБ Лейпциг»

Команда Марко Розе еще может сместить «Штутгарт» с третьего места — разница в таблица небольшая. Но в остальном сезон они проводят непримечательный, повылетав отовсюду.

Сильная сторона. Третья атака в лиге. Больше «Лейпцига» бояться в бундеслиге стоит только «Байер» и «Баварию».

Лучший игрок. Лоис Опенда. Лучший бомбардир команды, топ-3 бомбардир бундеслиги. А ведь купили его только прошлым летом, но за год он освоился отлично.

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Атлетико&raquo;. Главный парадокс этой Лиги чемпионов. Почему «Боруссия» проваливается в бундеслиге, но прекрасна в еврокубках

5. «Боруссия» Дортмунд

Интересно, что именно победа «Боруссии» над «ПСЖ» подарила бундеслиге пятое место в новой Лиге чемпионов. Кто же железно занимает это пятое место? «Боруссия»! Так что команда Эдина Терзича добыла место в ЛЧ сама для себя.

Сильная сторона. Среди всех клубов топ-5 бундеслиги дортмундцы убеждают меньше всех. У них не лучшая атака и так себе оборона. Но команда Терзича умеет собраться в ключевой момент — в чем мы могли убедиться, наблюдая за Лигой чемпионов.

Лучший игрок. Никлас Фюллькруг. Настоящая находка — возрастной бомбардир всю карьеру скитался по небольшим клубам, это первый его сезон в топовой команде. Но он забивает и отдает, в том числе в первой для себя Лиге чемпионов, — и, вероятно, поедет на Евро со сборной Германии.

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре) против защитников дортмундской &laquo;Боруссии&raquo; Матса Хуммельса (слева) и&nbsp;Нико Шлоттербека (справа). «Боруссия» — специалист по фаворитам. «Группа смерти», «Атлетико» и теперь победа над «ПСЖ»

Италия: три претендента на одно место

В Италии претендентов на Лигу чемпионов больше, чем в Германии.

Турнирная таблица чемпионата Италии

1. «Интер»

Команда Симоне Индзаги провела очень сильный сезон, уже выиграла чемпионство и может не переживать за свое место в Лиге чемпионов.

Сильная сторона. Железная оборона. Всего 18 пропущенных за целый сезон серии А — лучший результат не только в Италии, но и один из лучших в Европе.

Лучший игрок: Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам — две ключевые фигуры в атаке «Интера». Лаутаро много забивает (23), Тюрам универсален — у него 12+12 за сезон.

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2. «Милан»

«Милан» не смог помешать «Интеру» оформить чемпионство в дерби — болельщикам было обидно. Но в Лигу чемпионов «россонери» все равно попадут, со второго места их вряд ли сдвинут.

Сильная сторона. Атака. Редкий соперник уйдет от «Милана» без пропущенного мяча.

Лучший игрок: Оливье Жиру. Настоящий ветеран, но на нем все и держится — у него 13+8 в этом сезоне серии А, и догнать его кому-либо из партнеров будет трудно.

Хулен Лопетеги. «Милан» прощается с Пиоли и собирается назначить тренером Лопетеги. Болельщики протестуют

3. «Ювентус»

Поклонники команды Аллегри вряд ли ждали такого результата, но что есть, то есть. Зато «Ювентус» почти гарантировал себе место в Лиге чемпионов (в прошлые сезоны это иногда бывало под вопросом) и в финале Кубка Италии.

Сильная сторона. Скука. В последние месяцы «Ювентус» начал играть невесело и стал затягивать в это болото соперников. Как итог — у «Юве» мало забитых, но не так много пропущенных. А что? Скука — тоже способ добывать очки.

Лучший игрок. Душан Влахович. Сербский форвард — лучший бомбардир команды и один из лучших в серии А.

30&nbsp;декабря. &laquo;Ювентус&raquo; обыграл &laquo;Рому&raquo;. Битва двух антифутбольщиков. Аллегри переиграл Моуринью в олдскульном матче

4. «Болонья»

Главная сенсация серии А этого сезона. У «Болоньи» самый дешевый состав в топ-7, но это не мешает ей удивлять результатами и пробиваться в Лигу чемпионов.

Сильная сторона. Тренер. Тиаго Мотта — системный тренер и экспериментатор, а еще — лакомый кусочек для итальянских топ-команд. Среди претендентов — «Милан» и «Юве».

Лучший игрок. Джошуа Зиркзее. Нападающий помогает Мотте воплощать идеи в жизнь голами и ассистами — у него 11+5 в этом сезоне серии А.

Тиагу Мотта. Тиагу Мотта — лучший тренер Италии после Индзаги. Его «Болонья» прекрасна, а дальше будут «Милан» или «Барселона»

5. «Рома»

Первый «шаткий» претендент на пятое место в Лиге чемпионов — «Рома». Римляне по ходу сезона отказались от услуг Жозе Моуринью и при новом тренере, легендарном Де Росси, воспряли.

Сильная сторона. Как и в случае с «Болоньей» — тренер. Де Росси сотворил магию, хотя в него не особо верили — теперь кажется, что «Рома» при нем способна на все. Кроме победы над «Байером» в Лиге Европы, конечно.

Лучший игрок. Пауло Дибала. Аргентинец был лидером команды еще при Особенном, им остается и сейчас. У него 13+9 в матчах серии А этого сезона.

Шанс на ЛЧ. 40%. У «Ромы» неприятный календарь — впереди еще игра в Лиге Европы, «Ювентус» и битва с «Аталантой», прямым конкурентом за место в топ-5.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; продолжат выступление в&nbsp;Лиге Европы. Италия получила пятую путевку в Лигу чемпионов. «Аталанта» поборется за нее и еще за два трофея

6. «Аталанта»

Команда, где играет Алексей Миранчук, сезон проводит немного скомканно. И все равно может выбиться в ЛЧ и даже победить в Лиге Европы!

Сильная сторона. Баланс. Джан Пьеро Гасперини хорошо ставит действия в нападении, как итог — «Аталанта» третья по результативности (наравне с «Ромой», кстати). При этом команда и неплохо обороняется.

Лучший игрок. Такого нет. Подход Гасперини отрицает роль личности в истории — все взаимозаменяемы и одной звезды в нынешней «Аталанте» нет.

Шанс на ЛЧ: 40%. Календарь «Аталанты» похож на расписание «Ромы» — Лига Европы, игра с «Ювентусом» (правда, в финале Кубка Италии). Ну и между собой придется зарубиться — кажется, тут все и будет решено. Плюс у клуба из Бергамо есть в запасе матч с «Фиорентиной», который была перенесен с 17 марта, а новая дата не названа. И если команда Гасперини выйдет в финал Лиги Европы, то свободных слотов до конца чемпионата у нее не останется.

Алексей Миранчук и&nbsp;Леонардо Балерди. Итальянского финала в Лиге Европы не будет. Пробьется ли туда «Аталанта» Миранчука?

7. «Лацио»

Римляне — на расстоянии четырех очков от зоны ЛЧ. Возможно, пока будут спорить «Аталанта» и «Рома», у «Лацио» появится окно возможностей.

Сильная сторона. Скука. «Лацио» еще скучнее «Ювентуса» — команда забивает мало, а пропускает чуть больше, но не так много, чтобы постоянно проигрывать. Неприятный соперник, который любит вязкий футбол.

Лучший игрок. Луис Альберто. Разбавляет скуку именно этот полузащитник — во многом ему надо сказать спасибо за то, что у «Лацио» есть шансы на топ-5.

Шанс на ЛЧ: 20%. «Лацио» не обременен дополнительными турнирами, так что рывок на четыре тура может себе позволить. Из тяжелых соперников — только «Интер». Но оступятся ли оба конкурента — вопрос.

Италия: календарь матчей основных претендентов на места в Лиге чемпионов в серии А

Теоретически в гонке за местом в топ-5 остаются «Фиорентина» и «Наполи», у «фиалок» к тому же есть игра в запасе (та самая с «Аталантой»). Но их шансы пробиться в первую пятерку сейчас выглядят минимальными.

Добавим, еще два места в основном турнире Лиги чемпионов традиционно получают победители двух еврокубковых турниров предыдущего сезона. Среди полуфиналистов Лиги чемпионов — два немецких клуба, «Бавария» и «Боруссия», но они и так гарантировали себе место в следующем сезоне ЛЧ. В полуфиналах Лиги Европы играют один немецкий клуб и два итальянских — «Байер», «Рома» (уступила леверкузенцам в первом матче на своем поле — 0:2) и «Аталанта» (сыграла вничью гостях с «Марселем» — 1:1). Если команды из Рима или Бергамо смогут выиграть еврокубок, то получат место в ЛЧ даже при непопадании в топ-5 серии А.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Болонья
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Лейпциг
ФК Милан
ФК Рома
ФК Штутгарт
ФК Ювентус
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