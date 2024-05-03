Италия и Германия получили дополнительные путевки в Лигу чемпионов. Кому они достанутся?

Расклады перед заключительными турами.

В следующем сезоне привычный формат Лиги чемпионов изменится — вместо группового этапа появится швейцарская система, а количество участников вырастет с 32 до 36 клубов. Половину из новых коллективов доберут за счет того, что лучшие страны предыдущего европейского сезона (то есть сезона-2023/24) получат по одному дополнительному месту. Таким образом, по пять команд в Лигу чемпионов отправят Германия и Италия. Кто же эти счастливчики?

Таблица коэффициентов УЕФА и пятые клубы Италии и Германии на 3 мая. Фото Официальный сайт УЕФА

Германия: «Боруссия» добыла дополнительную путевку для себя

В Германии ситуация однозначная — вся пятерка уже известна и не изменится до конца сезона.

1. «Байер»

Леверкузенцы в этом сезоне впервые в истории завоевали чемпионство и побили пачку рекордов, в том числе установили самую длинную в топ-5 лиг Европы беспроигрышную серию.

Сильная сторона. Камбэки. «Байер» умеет спасаться на последних минутах настолько хорошо, что в Европе появился термин «Хаби-тайм». Даже имея преимущество в два мяча в матче против леверкузенцев, нельзя быть уверенным в победе.

Лучший игрок. В чемпионской команде трудно выделить кого-то одного. Но чаще остальных в центре внимания оказывается молодой полузащитник Флориан Вирц. Он набрал 11+11 в бундеслиге, 4+4 в Лиге Европы и 3+4 в Кубке Германии. 37 очков по «гол плюс пас» — неплохо в 21 год! В следующем сезоне он должен остаться в «Байере», хотя за ним охотятся топ-клубы Европы.

2. «Бавария»

Мюнхенцы в этом сезоне проиграли все трофеи, кроме главного — Лиги чемпионов. Но при этом «Бавария» остается «Баварией» и далеко от первой строчки не падает, приземлившись на второй.

Сильная сторона. Атака. «Бавария» — с отрывом самая результативная команда бундеслиги. На их счету 89 мячей за три тура до финиша, и они вполне могут добраться до сотни.

Лучший игрок. Харри Кейн. Англичанин — одна из причин высокой результативности. Топовый форвард — лучший бомбардир бундеслиги, на его счету 35 мячей, и до конца сезона он наверняка улучшит результат.

3. «Штутгарт»

Команда Себастьяна Хенесса — одна из главных сенсаций сезона. «Штутгарт» год назад чуть не вылетел напрямую, а теперь идет на третьем месте и точно выйдет в Лигу чемпионов.

Сильная сторона. Атака. До «Баварии» далеко, зато «Штутгарт» отправил в список лучших бомбардиров сразу двух игроков — Гирасси и Ундава.

Лучший игрок. Форвард Серу Гирасси забил солидные 25 мячей в этом сезоне. Неудивительно, что «Бавария» уже обивает пороги и готовит деньги.

4. «РБ Лейпциг»

Команда Марко Розе еще может сместить «Штутгарт» с третьего места — разница в таблица небольшая. Но в остальном сезон они проводят непримечательный, повылетав отовсюду.

Сильная сторона. Третья атака в лиге. Больше «Лейпцига» бояться в бундеслиге стоит только «Байер» и «Баварию».

Лучший игрок. Лоис Опенда. Лучший бомбардир команды, топ-3 бомбардир бундеслиги. А ведь купили его только прошлым летом, но за год он освоился отлично.

5. «Боруссия» Дортмунд

Интересно, что именно победа «Боруссии» над «ПСЖ» подарила бундеслиге пятое место в новой Лиге чемпионов. Кто же железно занимает это пятое место? «Боруссия»! Так что команда Эдина Терзича добыла место в ЛЧ сама для себя.

Сильная сторона. Среди всех клубов топ-5 бундеслиги дортмундцы убеждают меньше всех. У них не лучшая атака и так себе оборона. Но команда Терзича умеет собраться в ключевой момент — в чем мы могли убедиться, наблюдая за Лигой чемпионов.

Лучший игрок. Никлас Фюллькруг. Настоящая находка — возрастной бомбардир всю карьеру скитался по небольшим клубам, это первый его сезон в топовой команде. Но он забивает и отдает, в том числе в первой для себя Лиге чемпионов, — и, вероятно, поедет на Евро со сборной Германии.

Италия: три претендента на одно место

В Италии претендентов на Лигу чемпионов больше, чем в Германии.

1. «Интер»

Команда Симоне Индзаги провела очень сильный сезон, уже выиграла чемпионство и может не переживать за свое место в Лиге чемпионов.

Сильная сторона. Железная оборона. Всего 18 пропущенных за целый сезон серии А — лучший результат не только в Италии, но и один из лучших в Европе.

Лучший игрок: Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам — две ключевые фигуры в атаке «Интера». Лаутаро много забивает (23), Тюрам универсален — у него 12+12 за сезон.

2. «Милан»

«Милан» не смог помешать «Интеру» оформить чемпионство в дерби — болельщикам было обидно. Но в Лигу чемпионов «россонери» все равно попадут, со второго места их вряд ли сдвинут.

Сильная сторона. Атака. Редкий соперник уйдет от «Милана» без пропущенного мяча.

Лучший игрок: Оливье Жиру. Настоящий ветеран, но на нем все и держится — у него 13+8 в этом сезоне серии А, и догнать его кому-либо из партнеров будет трудно.

3. «Ювентус»

Поклонники команды Аллегри вряд ли ждали такого результата, но что есть, то есть. Зато «Ювентус» почти гарантировал себе место в Лиге чемпионов (в прошлые сезоны это иногда бывало под вопросом) и в финале Кубка Италии.

Сильная сторона. Скука. В последние месяцы «Ювентус» начал играть невесело и стал затягивать в это болото соперников. Как итог — у «Юве» мало забитых, но не так много пропущенных. А что? Скука — тоже способ добывать очки.

Лучший игрок. Душан Влахович. Сербский форвард — лучший бомбардир команды и один из лучших в серии А.

4. «Болонья»

Главная сенсация серии А этого сезона. У «Болоньи» самый дешевый состав в топ-7, но это не мешает ей удивлять результатами и пробиваться в Лигу чемпионов.

Сильная сторона. Тренер. Тиаго Мотта — системный тренер и экспериментатор, а еще — лакомый кусочек для итальянских топ-команд. Среди претендентов — «Милан» и «Юве».

Лучший игрок. Джошуа Зиркзее. Нападающий помогает Мотте воплощать идеи в жизнь голами и ассистами — у него 11+5 в этом сезоне серии А.

5. «Рома»

Первый «шаткий» претендент на пятое место в Лиге чемпионов — «Рома». Римляне по ходу сезона отказались от услуг Жозе Моуринью и при новом тренере, легендарном Де Росси, воспряли.

Сильная сторона. Как и в случае с «Болоньей» — тренер. Де Росси сотворил магию, хотя в него не особо верили — теперь кажется, что «Рома» при нем способна на все. Кроме победы над «Байером» в Лиге Европы, конечно.

Лучший игрок. Пауло Дибала. Аргентинец был лидером команды еще при Особенном, им остается и сейчас. У него 13+9 в матчах серии А этого сезона.

Шанс на ЛЧ. 40%. У «Ромы» неприятный календарь — впереди еще игра в Лиге Европы, «Ювентус» и битва с «Аталантой», прямым конкурентом за место в топ-5.

6. «Аталанта»

Команда, где играет Алексей Миранчук, сезон проводит немного скомканно. И все равно может выбиться в ЛЧ и даже победить в Лиге Европы!

Сильная сторона. Баланс. Джан Пьеро Гасперини хорошо ставит действия в нападении, как итог — «Аталанта» третья по результативности (наравне с «Ромой», кстати). При этом команда и неплохо обороняется.

Лучший игрок. Такого нет. Подход Гасперини отрицает роль личности в истории — все взаимозаменяемы и одной звезды в нынешней «Аталанте» нет.

Шанс на ЛЧ: 40%. Календарь «Аталанты» похож на расписание «Ромы» — Лига Европы, игра с «Ювентусом» (правда, в финале Кубка Италии). Ну и между собой придется зарубиться — кажется, тут все и будет решено. Плюс у клуба из Бергамо есть в запасе матч с «Фиорентиной», который была перенесен с 17 марта, а новая дата не названа. И если команда Гасперини выйдет в финал Лиги Европы, то свободных слотов до конца чемпионата у нее не останется.

7. «Лацио»

Римляне — на расстоянии четырех очков от зоны ЛЧ. Возможно, пока будут спорить «Аталанта» и «Рома», у «Лацио» появится окно возможностей.

Сильная сторона. Скука. «Лацио» еще скучнее «Ювентуса» — команда забивает мало, а пропускает чуть больше, но не так много, чтобы постоянно проигрывать. Неприятный соперник, который любит вязкий футбол.

Лучший игрок. Луис Альберто. Разбавляет скуку именно этот полузащитник — во многом ему надо сказать спасибо за то, что у «Лацио» есть шансы на топ-5.

Шанс на ЛЧ: 20%. «Лацио» не обременен дополнительными турнирами, так что рывок на четыре тура может себе позволить. Из тяжелых соперников — только «Интер». Но оступятся ли оба конкурента — вопрос.

Теоретически в гонке за местом в топ-5 остаются «Фиорентина» и «Наполи», у «фиалок» к тому же есть игра в запасе (та самая с «Аталантой»). Но их шансы пробиться в первую пятерку сейчас выглядят минимальными.

Добавим, еще два места в основном турнире Лиги чемпионов традиционно получают победители двух еврокубковых турниров предыдущего сезона. Среди полуфиналистов Лиги чемпионов — два немецких клуба, «Бавария» и «Боруссия», но они и так гарантировали себе место в следующем сезоне ЛЧ. В полуфиналах Лиги Европы играют один немецкий клуб и два итальянских — «Байер», «Рома» (уступила леверкузенцам в первом матче на своем поле — 0:2) и «Аталанта» (сыграла вничью гостях с «Марселем» — 1:1). Если команды из Рима или Бергамо смогут выиграть еврокубок, то получат место в ЛЧ даже при непопадании в топ-5 серии А.