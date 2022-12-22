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Сегодня, 13:12

Дюгарри разочарован игрой сборной Франции в финале ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал игру сборной Франции в финале ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 по пенальти).

«Во-первых, я разочарован и опечален. Во-вторых — зол, потому что нам было вполне по силам выиграть финал против соперника, который менее силен, чем мы. На нас наступили в финале чемпионата мира. Как это возможно? Для блага сборной Франции эти дискуссии должны состояться, чтобы это не повторилось. Как можно быть такими невидимыми, как можно не вдохновляться мячом? Проблема не в поражении, а в этом. Я потрясен, что эти дискуссии не состоялись. Помимо эмоций, я в шоке от первых 80 минут. Мы не стали чемпионами мира только из-за 80 минут. Если бы мы их провели на своем уровне, то выиграли бы матч без каких-либо проблем и стали чемпионами мира», — приводит слова Дюгарри Foot Mercato.

В первом тайме французы пропустили два гола и не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника. В конце второго тайма Килиан Мбаппе сделал дубль и перевел игру в дополнительное время, в котором аргентинцы вновь вышли вперед, но Мбаппе во второй раз сравнял счет. В серии пенальти сборная Аргентины реализовала все четыре 11-метровых, в то время как французы забили лишь два из четырех.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://www.footmercato.net/a5810019356480108025-equipe-de-france-christophe-dugarry-milite-pour-zinedine-zidane-et-tacle-didier-deschamps
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