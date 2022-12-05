ФИФА отклонила протест Федерации футбола Франции на отмененный гол Гризманна в ворота Туниса на ЧМ-2022

Международная федерация футбола рассмотрела жалобу Федерация футбола Франции из-за отмены гола нападающего Антуана Гризманна в матче группового этапа ЧМ-2022 против Туниса (0:1).

ФИФА 5 декабря отклонила протест французской федерации, сообщает L'Equipe.

Антуан Гризманн сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Главный судья встречи Мэттью Конгер из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры, однако после этого отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.

В результате видеопросмотра Конгер отменил гол из-за положения вне игры.