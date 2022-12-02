ФИФА выпустила видеодоказательства того, что второй гол японцев в ворота Испании был засчитан правильно

Сборная Японии обыграла Испанию со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Второй гол японцев в ворота Испании вызвал много вопросов. Полузащитник сборной Японии Каору Митома сделал голевую передачу, выбив мяч почти за лицевой линией.

Сначала главный арбитр встречи Виктор Гомес принял решение, что мяч пересек линию, но после подсказки ВАР и личного просмотра эпизода изменил свое решение. Гол в ворота Испании был засчитан.

2 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила видеодоказательства того, что второй мяч японцев в ворота Испании забит верно.