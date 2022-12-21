Фюллькруг: «Пугает, сколько негодования получила сборная Германии после вылета с чемпионата мира»

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я не боюсь сказать это: пугает, сколько негодования получила сборная Германии после игры с Японией и после вылета с чемпионата мира. Я считаю, что это позор. Команде порой желают провала, а не успеха. Я не знаю, почему так происходит. Могу сказать только одно: Каждый игрок на поле невероятно гордится тем, что носит футболку сборной Германии».

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и стала чемпионом мира впервые за 36 лет.