Глен Джонсон: «Финал чемпионата мира в Катаре — лучший в истории»

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился эмоциями после финала ЧМ-2022, где сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.).

«Это точно был лучший финал, что я когда-либо видел. Одна из самых зрелищных игр в истории! Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сейвы. Думаю, что этот поединок превзошел даже финал ЛЧ в Стамбуле в 2005 году, когда «Ливерпуль» сделал камбэк против «Милана». Решающий матч на ЧМ — это самая важная игра в футболе», — приводит слова Джонсона Midnite.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах мирового первенства и в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.