Голкипер Манданда сыграет в воротах сборной Франции против Туниса на ЧМ-2022

Голкипер сборной Франции Стив Манданда сыграет на чемпионате мира-2022 против Туниса, сообщает BeIn Sports. Для него это будет первая игра на турнире.

В первых двух турах ворота французов защищал Юго Льорис, который является капитаном команды. С ним трехцветные одержали две победы и гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Матч третьего тура групповой стадии между сборными Франции и Туниса состоится в среду, 30 ноября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.